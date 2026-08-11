Сьогоднішня ціна Bondex

Поточна ціна Bondex (BDXN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BDXN до USD становить $ 0 за BDXN.

Bondex наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61 224, з циркуляційною пропозицією у 160,00M BDXN. Протягом останніх 24 годин BDXN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,423103, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BDXN змінився на +0,89% за останню годину та на +0,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 28,28K.

Ринкова інформація щодо Bondex (BDXN)

Ринкова капіталізація $ 61,22K$ 61,22K $ 61,22K Обсяг (за 24 год) $ 28,28K$ 28,28K $ 28,28K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 382,65K$ 382,65K $ 382,65K Циркуляційне постачання 160,00M 160,00M 160,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bondex — $ 61,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 28,28K. Циркуляційна пропозиція BDXN — 160,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 382,65K.