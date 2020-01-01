Токеноміка Bonded Cronos (BCRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Bonded Cronos (BCRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bonded Cronos (BCRO) bCRO is a liquid, tokenized representation of the staker’s staked CRO. bCRO enables stakers to gain liquidity over their staked CRO and enables the locked value of the staked CRO to be utilized across decentralized finance applications across Cronos in a composable manner. Офіційний вебсайт: https://www.argofinance.money/stake Купити BCRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bonded Cronos (BCRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bonded Cronos (BCRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 13,63M $ 13,63M $ 13,63M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Історичний максимум: $ 0,26584 $ 0,26584 $ 0,26584 Історичний мінімум: $ 0,054408 $ 0,054408 $ 0,054408 Поточна ціна: $ 0,095227 $ 0,095227 $ 0,095227 Дізнайтеся більше про ціну Bonded Cronos (BCRO)

Токеноміка Bonded Cronos (BCRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bonded Cronos (BCRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BCRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BCRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BCRO, досліджуйте ціну токена BCRO в реальному часі!

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