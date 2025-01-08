Сьогоднішня ціна Bonded Cronos (BCRO)

Поточна ціна Bonded Cronos (BCRO) сьогодні становить 0.181302 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bonded Cronos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.41K USD

- зміна ціни Bonded Cronos протягом дня — -7.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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