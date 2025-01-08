Ціна Bonded Cronos (BCRO)
Поточна ціна Bonded Cronos (BCRO) сьогодні становить 0.181302 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bonded Cronos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.41K USD
- зміна ціни Bonded Cronos протягом дня — -7.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bonded Cronos до USD становила $ -0.0142922842866258.
За останні 30 днів зміна ціни Bonded Cronos до USD становила $ -0.0422750757.
За останні 60 днів зміна ціни Bonded Cronos до USD становила $ +0.0627587207.
За останні 90 днів зміна ціни Bonded Cronos до USD становила $ +0.09273296529856403.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0142922842866258
|-7.30%
|30 днів
|$ -0.0422750757
|-23.31%
|60 днів
|$ +0.0627587207
|+34.62%
|90 днів
|$ +0.09273296529856403
|+104.70%
Останній аналіз цін Bonded Cronos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-7.30%
+6.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bCRO is a liquid, tokenized representation of the staker’s staked CRO. bCRO enables stakers to gain liquidity over their staked CRO and enables the locked value of the staked CRO to be utilized across decentralized finance applications across Cronos in a composable manner.
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