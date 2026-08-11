Сьогоднішня ціна BOMO on Base

Поточна ціна BOMO on Base (BOMO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOMO до USD становить $ 0 за BOMO.

BOMO on Base наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 139,33, з циркуляційною пропозицією у 381,00M BOMO. Протягом останніх 24 годин BOMO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02199245, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOMO змінився на -- за останню годину та на -13,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BOMO on Base (BOMO)

Ринкова капіталізація $ 16,14K$ 16,14K $ 16,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,14K$ 16,14K $ 16,14K Циркуляційне постачання 381,00M 381,00M 381,00M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BOMO on Base — $ 16,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOMO — 381,00M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,14K.