Інформація щодо ціни BOMET (BOMET) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00086367 $ 0,00086367 $ 0,00086367 Мін. за 24 год $ 0,00122886 $ 0,00122886 $ 0,00122886 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00086367$ 0,00086367 $ 0,00086367 Макс. за 24 год $ 0,00122886$ 0,00122886 $ 0,00122886 Рекордний максимум $ 0,00193848$ 0,00193848 $ 0,00193848 Найнижча ціна $ 0,0003551$ 0,0003551 $ 0,0003551 Зміна ціни (за 1 год) +10,42% Зміна ціни (1 дн.) -19,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -41,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -41,67%

Актуальна ціна BOMET (BOMET) становить $0,00096111. За останні 24 години BOMET торгувався між мінімумом у $ 0,00086367 і максимумом у $ 0,00122886, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOMET становить $ 0,00193848, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0003551.

Що стосується короткострокових результатів, то BOMET змінився на +10,42% за останню годину, -19,42% за 24 години та на -41,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BOMET (BOMET)

Ринкова капіталізація $ 577,15K$ 577,15K $ 577,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 577,15K$ 577,15K $ 577,15K Циркуляційне постачання 600,00M 600,00M 600,00M Загальна пропозиція 600 000 000,0 600 000 000,0 600 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BOMET — $ 577,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOMET — 600,00M, зі загальною пропозицією 600000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 577,15K.