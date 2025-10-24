Актуальна ціна BOMET сьогодні становить 0,00096111 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOMET до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOMET на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BOMET сьогодні становить 0,00096111 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOMET до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOMET на MEXC вже зараз.

Логотип BOMET

Ціна BOMET (BOMET)

Актуальна ціна 1 BOMET до USD:

$0,00096032
$0,00096032
-19,40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BOMET (BOMET) в реальному часі
Інформація щодо ціни BOMET (BOMET) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+10,42%

-19,42%

-41,67%

-41,67%

Актуальна ціна BOMET (BOMET) становить $0,00096111. За останні 24 години BOMET торгувався між мінімумом у $ 0,00086367 і максимумом у $ 0,00122886, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOMET становить $ 0,00193848, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0003551.

Що стосується короткострокових результатів, то BOMET змінився на +10,42% за останню годину, -19,42% за 24 години та на -41,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BOMET (BOMET)

Поточна ринкова капіталізація BOMET — $ 577,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOMET — 600,00M, зі загальною пропозицією 600000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 577,15K.

Історія ціни BOMET (BOMET) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOMET до USD становила $ -0,000231680436527562.
За останні 30 днів зміна ціни BOMET до USD становила $ +0,0012677505.
За останні 60 днів зміна ціни BOMET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOMET до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000231680436527562-19,42%
30 днів$ +0,0012677505+131,90%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке BOMET (BOMET)

Komet crashed on Earth, only to be snatched by the government and hauled to Area 51. They ran twisted experiments, cloning him into a dark, monstrous force. Now, Bomet has broken free and is unleashing chaos on the Base Chain. The Saga of Bomet vs Komet now begins. Who will come out on top? Stay tuned to our X for the clash of the Alien Dogs. BASE vs KAS

Ресурс BOMET (BOMET)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BOMET (USD)

Скільки коштуватиме BOMET (BOMET) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BOMET (BOMET) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BOMET.

Перегляньте прогноз ціни BOMET вже зараз!

BOMET до місцевих валют

Токеноміка BOMET (BOMET)

Розуміння токеноміки BOMET (BOMET) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOMET зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BOMET (BOMET)

Скільки сьогодні коштує BOMET (BOMET)?
Актуальна ціна BOMET у USD становить 0,00096111 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOMET до USD?
Поточна ціна BOMET до USD — $ 0,00096111. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BOMET?
Ринкова капіталізація BOMET — $ 577,15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOMET?
Циркуляційна пропозиція BOMET — 600,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOMET?
BOMET досяг історичної максимальної ціни у 0,00193848 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOMET?
Історична мінімальна ціна BOMET становила 0,0003551 USD.
Який обсяг торгівлі BOMET?
Актуальний обсяг торгівлі BOMET за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BOMET цього року?
BOMET може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOMET для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.