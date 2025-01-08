Ціна Bomboclat (BCLAT)
Поточна ціна Bomboclat (BCLAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCLAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bomboclat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.57 USD
- зміна ціни Bomboclat протягом дня — -7.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bomboclat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bomboclat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bomboclat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bomboclat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.66%
|30 днів
|$ 0
|-23.93%
|60 днів
|$ 0
|-21.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bomboclat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.95%
-7.66%
+3.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BCLAT is a meme token designed to promote transparency and honesty within its community. Its goal is to create an open and transparent ecosystem that provides its users with a safe and fair platform. That is why all details of locked liquidity, developers/marketing wallets, etc., are shown. $BCLAT is not just a meme token; it also represents values such as transparency, honesty, and community spirit. The aim is to build a community based on these values and encourage its members to actively participate in the development and decision-making of the community.
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