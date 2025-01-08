Ціна BOMBO (BOMBO)
Поточна ціна BOMBO (BOMBO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOMBO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.94 USD
- зміна ціни BOMBO протягом дня — -7.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOMBO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOMBO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOMBO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOMBO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.11%
|30 днів
|$ 0
|-28.82%
|60 днів
|$ 0
|-46.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOMBO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
-7.11%
+2.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bombo offers their community the chance to participate in real-life events and competitions, maximizing interactivity through community chats, live streams, and the official BOMBO ISLAND game. They strive to build a community where everyone feels valued and respected, not just another number on the charts but as actual human beings.
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