Сьогоднішня ціна BOMBO (BOMBO)

Поточна ціна BOMBO (BOMBO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOMBO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.94 USD

- зміна ціни BOMBO протягом дня — -7.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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