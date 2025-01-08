Ціна Bomb Money (BOMB)
Поточна ціна Bomb Money (BOMB) сьогодні становить 0.00914295 USD з ринковою капіталізацією $ 20.61K USD. Ціна BOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bomb Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.49 USD
- зміна ціни Bomb Money протягом дня — -4.26%
- циркуляційна пропозиція – 2.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bomb Money до USD становила $ -0.000407665308564129.
За останні 30 днів зміна ціни Bomb Money до USD становила $ -0.0021639470.
За останні 60 днів зміна ціни Bomb Money до USD становила $ +0.0002908582.
За останні 90 днів зміна ціни Bomb Money до USD становила $ +0.0026365428949011315.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000407665308564129
|-4.26%
|30 днів
|$ -0.0021639470
|-23.66%
|60 днів
|$ +0.0002908582
|+3.18%
|90 днів
|$ +0.0026365428949011315
|+40.52%
Останній аналіз цін Bomb Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-4.26%
+3.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. Enjoy high yields normally only found on high risk assets, but with exposure to BTC instead! BOMB is pegged via algorithm to a 10,000:1 ratio to BTC.
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