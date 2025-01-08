Сьогоднішня ціна Bomb Money (BOMB)

Поточна ціна Bomb Money (BOMB) сьогодні становить 0.00914295 USD з ринковою капіталізацією $ 20.61K USD. Ціна BOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bomb Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.49 USD

- зміна ціни Bomb Money протягом дня — -4.26%

- циркуляційна пропозиція – 2.25M USD

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