Сьогоднішня ціна BOMB (BOMB)

Поточна ціна BOMB (BOMB) сьогодні становить 0.365742 USD з ринковою капіталізацією $ 299.00K USD. Ціна BOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOMB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.69 USD

- зміна ціни BOMB протягом дня — -1.47%

- циркуляційна пропозиція – 817.51K USD

Отримуйте оновлення цін BOMB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOMB.