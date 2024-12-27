Ціна BOMB (BOMB)
Поточна ціна BOMB (BOMB) сьогодні становить 0.365742 USD з ринковою капіталізацією $ 299.00K USD. Ціна BOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOMB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.69 USD
- зміна ціни BOMB протягом дня — -1.47%
- циркуляційна пропозиція – 817.51K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOMB до USD становила $ -0.0054697911361597.
За останні 30 днів зміна ціни BOMB до USD становила $ -0.0867859682.
За останні 60 днів зміна ціни BOMB до USD становила $ -0.0203249047.
За останні 90 днів зміна ціни BOMB до USD становила $ +0.13666290837438476.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0054697911361597
|-1.47%
|30 днів
|$ -0.0867859682
|-23.72%
|60 днів
|$ -0.0203249047
|-5.55%
|90 днів
|$ +0.13666290837438476
|+59.66%
Останній аналіз цін BOMB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-1.47%
-13.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The world's first self-destructing currency. BOMB is a social experiment and financial case study to measure the feasibility of a deflationary currency. The rules are simple. 1) There were originally 1,000,000 Bomb in existence. 2) Each time a Bomb is transferred, 1% of the transaction is destroyed. 3) There will never be newly minted Bomb. The intention is not to be used as a transactional currency, but rather a consistent and decentralized store of value. Through a system of immutable smart contracts and continuous hyperdeflation, BOMB is the world’s first self-destructing currency.
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