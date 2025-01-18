Сьогоднішня ціна BoltAI (BOLTAI)

Поточна ціна BoltAI (BOLTAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 728.46K USD. Ціна BOLTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BoltAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 638.55K USD

- зміна ціни BoltAI протягом дня — -19.56%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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