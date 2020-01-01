Токеноміка Bolt Token ($BOLT) Дізнайтеся ключову інформацію про Bolt Token ($BOLT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bolt Token ($BOLT) What is the project about? BOLT is the first DAO governed and community owned meme coin in the zksync era ecosystem, which ensures lightning-fast transaction speeds and low fees. What makes your project unique? BOLT is a groundbreaking project that is set to take the crypto world by storm. As the first DAO governed and community-owned meme coin in the zkSync era ecosystem, BOLT is redefining what it means to be a truly community-driven cryptocurrency. With 0% tax fees, BOLT is designed to make crypto accessible to everyone. Our mission is to expand the nets of the zkSync era and introduce a vibrant community of meme lovers and degens into the ecosystem. History of your project. As a true community coin, BOLT is committed to empowering its users and creating value for all stakeholders. That's why over 80% of the tokens (public + DAO) are given back to the community, ensuring that everyone has a say in the future of the project. Q What’s next for your project? We believe that BOLT has the potential to be a meme coin legend in the zkSync era, serving as a reliable and trusted means of exchange for numerous projects. By leveraging the power of community ownership and DAO governance, we are on a mission to bring about a new era of decentralization and financial freedom for meme lovers and degens alike. What can your token be used for? Our mission is to expand the nets of the zkSync era and introduce a community of meme lovers and degens into the ecosystem. $BOLT aims to be the true community coin of the zkSync era used by many other projects. Over 80% of the tokens (public + DAO) are given to the community. Офіційний вебсайт: https://bolt.cat/ Whitepaper: https://bolt-coin.gitbook.io/bolt-docs/ Купити $BOLT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bolt Token ($BOLT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bolt Token ($BOLT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 16,12K $ 16,12K $ 16,12K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bolt Token ($BOLT)

Токеноміка Bolt Token ($BOLT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bolt Token ($BOLT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $BOLT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BOLT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BOLT, досліджуйте ціну токена $BOLT в реальному часі!

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