Сьогоднішня ціна BOLT on Base (BOLT)

Поточна ціна BOLT on Base (BOLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOLT on Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.15K USD

- зміна ціни BOLT on Base протягом дня — -25.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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