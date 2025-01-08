Ціна Bolivarcoin (BOLI)
Поточна ціна Bolivarcoin (BOLI) сьогодні становить 0.00200697 USD з ринковою капіталізацією $ 40.11K USD. Ціна BOLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bolivarcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 724.45 USD
- зміна ціни Bolivarcoin протягом дня — -3.03%
- циркуляційна пропозиція – 19.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bolivarcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bolivarcoin до USD становила $ +0.0000991449.
За останні 60 днів зміна ціни Bolivarcoin до USD становила $ +0.0001044190.
За останні 90 днів зміна ціни Bolivarcoin до USD становила $ +0.0001033496127059853.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.03%
|30 днів
|$ +0.0000991449
|+4.94%
|60 днів
|$ +0.0001044190
|+5.20%
|90 днів
|$ +0.0001033496127059853
|+5.43%
Останній аналіз цін Bolivarcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-3.03%
+9.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.
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