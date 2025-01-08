Сьогоднішня ціна Bolivarcoin (BOLI)

Поточна ціна Bolivarcoin (BOLI) сьогодні становить 0.00200697 USD з ринковою капіталізацією $ 40.11K USD. Ціна BOLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bolivarcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 724.45 USD

- зміна ціни Bolivarcoin протягом дня — -3.03%

- циркуляційна пропозиція – 19.96M USD

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