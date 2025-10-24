Інформація щодо ціни Boji (BOJI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,82%

Актуальна ціна Boji (BOJI) становить --. За останні 24 години BOJI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOJI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOJI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boji (BOJI)

Ринкова капіталізація $ 9,86K$ 9,86K $ 9,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,86K$ 9,86K $ 9,86K Циркуляційне постачання 999,06M 999,06M 999,06M Загальна пропозиція 999 062 954,07607 999 062 954,07607 999 062 954,07607

Поточна ринкова капіталізація Boji — $ 9,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOJI — 999,06M, зі загальною пропозицією 999062954.07607. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,86K.