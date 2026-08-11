Сьогоднішня ціна Bojak

Поточна ціна Bojak (BOJAK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOJAK до USD становить $ 0 за BOJAK.

Bojak наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21,723, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BOJAK. Протягом останніх 24 годин BOJAK торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOJAK змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bojak (BOJAK)

Ринкова капіталізація $ 21.72K$ 21.72K $ 21.72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21.72K$ 21.72K $ 21.72K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Bojak — $ 21.72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOJAK — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21.72K.