Сьогоднішня ціна BOJACK ($BOJACK)

Поточна ціна BOJACK ($BOJACK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BOJACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOJACK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 218.52 USD

- зміна ціни BOJACK протягом дня — -5.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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