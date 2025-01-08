Ціна BOJACK ($BOJACK)
Поточна ціна BOJACK ($BOJACK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BOJACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOJACK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 218.52 USD
- зміна ціни BOJACK протягом дня — -5.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOJACK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOJACK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOJACK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOJACK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.98%
|30 днів
|$ 0
|-20.23%
|60 днів
|$ 0
|-9.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOJACK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.98%
-5.98%
+4.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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