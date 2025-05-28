Сьогоднішня ціна Boi the Bear (BOI)

Поточна ціна Boi the Bear (BOI) сьогодні становить 0,00120342 USD з ринковою капіталізацією $ 1,20M USD. Ціна BOI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boi the Bear:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Boi the Bear протягом дня — +0,97%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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