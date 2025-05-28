Ціна Boi the Bear (BOI)
Поточна ціна Boi the Bear (BOI) сьогодні становить 0,00120342 USD з ринковою капіталізацією $ 1,20M USD. Ціна BOI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boi the Bear:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Boi the Bear протягом дня — +0,97%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boi the Bear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boi the Bear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boi the Bear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boi the Bear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boi the Bear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,26%
+0,97%
+2,10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BOI THE BEAR — So good you can’t ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!!
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