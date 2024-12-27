Сьогоднішня ціна BOGUS (BOGUS)

Поточна ціна BOGUS (BOGUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 494.41K USD. Ціна BOGUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BOGUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 548.24 USD

- зміна ціни BOGUS протягом дня — +4.16%

- циркуляційна пропозиція – 828.48M USD

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