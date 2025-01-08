Ціна Boggy Coin (BOGGY)
Поточна ціна Boggy Coin (BOGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boggy Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.35 USD
- зміна ціни Boggy Coin протягом дня — -6.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boggy Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boggy Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boggy Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boggy Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.60%
|30 днів
|$ 0
|+0.56%
|60 днів
|$ 0
|+0.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boggy Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
-6.60%
+7.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Boggy was once a degen meme coin gambler. After this rug-pulled one too many times, he decided to take control by creating his own unique token. He create it with a philanthropic mission to aid others worldwide through it. Boggy will be creating several consistent streams of revenue through their youtube channel, merchandise and other projects. All projects created by Boggy will have part of it's revenue used to buyback Boggy tokens and consistently increase the value of our token with it.
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