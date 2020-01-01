Токеноміка Bogged Finance (BOG) Дізнайтеся ключову інформацію про Bogged Finance (BOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bogged Finance (BOG) Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi. Офіційний вебсайт: https://bogged.finance/ Купити BOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bogged Finance (BOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bogged Finance (BOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 76,06K $ 76,06K $ 76,06K Загальна пропозиція: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Циркуляційна пропозиція: $ 13,88M $ 13,88M $ 13,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 82,21K $ 82,21K $ 82,21K Історичний максимум: $ 2,15 $ 2,15 $ 2,15 Історичний мінімум: $ 0,00440292 $ 0,00440292 $ 0,00440292 Поточна ціна: $ 0,00548091 $ 0,00548091 $ 0,00548091 Дізнайтеся більше про ціну Bogged Finance (BOG)

Токеноміка Bogged Finance (BOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bogged Finance (BOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOG, досліджуйте ціну токена BOG в реальному часі!

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