Сьогоднішня ціна Bogged Finance (BOG)

Поточна ціна Bogged Finance (BOG) сьогодні становить 0.02003231 USD з ринковою капіталізацією $ 278.99K USD. Ціна BOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bogged Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.31 USD

- зміна ціни Bogged Finance протягом дня — -0.82%

- циркуляційна пропозиція – 13.93M USD

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