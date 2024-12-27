Ціна Bogged Finance (BOG)
Поточна ціна Bogged Finance (BOG) сьогодні становить 0.02003231 USD з ринковою капіталізацією $ 278.99K USD. Ціна BOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bogged Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.31 USD
- зміна ціни Bogged Finance протягом дня — -0.82%
- циркуляційна пропозиція – 13.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bogged Finance до USD становила $ -0.00016743107640679.
За останні 30 днів зміна ціни Bogged Finance до USD становила $ +0.0020310759.
За останні 60 днів зміна ціни Bogged Finance до USD становила $ +0.0010650217.
За останні 90 днів зміна ціни Bogged Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00016743107640679
|-0.82%
|30 днів
|$ +0.0020310759
|+10.14%
|60 днів
|$ +0.0010650217
|+5.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bogged Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.82%
+2.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.
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