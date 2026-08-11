Скільки коштує Bogecoin зараз?

Bogecoin зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни 4.35% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BOGE сьогодні?

BOGE продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний Bogecoin сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BOGE.

Що відрізняє Bogecoin від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, BOGE пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BOGE існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 999996340.863329 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Bogecoin за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.0522382126963850080000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.