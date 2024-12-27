Сьогоднішня ціна Bogdanoff (BOG)

Поточна ціна Bogdanoff (BOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 559.09K USD. Ціна BOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bogdanoff:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06K USD

- зміна ціни Bogdanoff протягом дня — +0.16%

- циркуляційна пропозиція – 300.00T USD

Отримуйте оновлення цін BOG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOG.