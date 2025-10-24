Ціна Body Scan AI (SCANAI)
+0,29%
+1,70%
-6,90%
-6,90%
Актуальна ціна Body Scan AI (SCANAI) становить --. За останні 24 години SCANAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCANAI становить $ 0,00276659, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то SCANAI змінився на +0,29% за останню годину, +1,70% за 24 години та на -6,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Body Scan AI — $ 559,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCANAI — 999,86M, зі загальною пропозицією 999864019.368713. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 559,03K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Body Scan AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Body Scan AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Body Scan AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Body Scan AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,70%
|30 днів
|$ 0
|-27,73%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.