Актуальна ціна Body Scan AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SCANAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SCANAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Body Scan AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SCANAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SCANAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про SCANAI

Інформація про ціну SCANAI

Офіційний вебсайт SCANAI

Токеноміка SCANAI

Прогноз ціни SCANAI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Body Scan AI

Ціна Body Scan AI (SCANAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SCANAI до USD:

$0,00055911
$0,00055911$0,00055911
+1,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Body Scan AI (SCANAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:30:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Body Scan AI (SCANAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00276659
$ 0,00276659$ 0,00276659

$ 0
$ 0$ 0

+0,29%

+1,70%

-6,90%

-6,90%

Актуальна ціна Body Scan AI (SCANAI) становить --. За останні 24 години SCANAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCANAI становить $ 0,00276659, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SCANAI змінився на +0,29% за останню годину, +1,70% за 24 години та на -6,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Body Scan AI (SCANAI)

$ 559,03K
$ 559,03K$ 559,03K

--
----

$ 559,03K
$ 559,03K$ 559,03K

999,86M
999,86M 999,86M

999 864 019,368713
999 864 019,368713 999 864 019,368713

Поточна ринкова капіталізація Body Scan AI — $ 559,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCANAI — 999,86M, зі загальною пропозицією 999864019.368713. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 559,03K.

Історія ціни Body Scan AI (SCANAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Body Scan AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Body Scan AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Body Scan AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Body Scan AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,70%
30 днів$ 0-27,73%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Body Scan AI (SCANAI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Body Scan AI (USD)

Скільки коштуватиме Body Scan AI (SCANAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Body Scan AI (SCANAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Body Scan AI.

Перегляньте прогноз ціни Body Scan AI вже зараз!

SCANAI до місцевих валют

Токеноміка Body Scan AI (SCANAI)

Розуміння токеноміки Body Scan AI (SCANAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SCANAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Body Scan AI (SCANAI)

Скільки сьогодні коштує Body Scan AI (SCANAI)?
Актуальна ціна SCANAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SCANAI до USD?
Поточна ціна SCANAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Body Scan AI?
Ринкова капіталізація SCANAI — $ 559,03K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SCANAI?
Циркуляційна пропозиція SCANAI — 999,86M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SCANAI?
SCANAI досяг історичної максимальної ціни у 0,00276659 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SCANAI?
Історична мінімальна ціна SCANAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SCANAI?
Актуальний обсяг торгівлі SCANAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SCANAI цього року?
SCANAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SCANAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:30:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Body Scan AI (SCANAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.