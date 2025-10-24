Інформація щодо ціни Body Scan AI (SCANAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00276659$ 0,00276659 $ 0,00276659 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,29% Зміна ціни (1 дн.) +1,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,90%

Актуальна ціна Body Scan AI (SCANAI) становить --. За останні 24 години SCANAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCANAI становить $ 0,00276659, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SCANAI змінився на +0,29% за останню годину, +1,70% за 24 години та на -6,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Body Scan AI (SCANAI)

Ринкова капіталізація $ 559,03K$ 559,03K $ 559,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 559,03K$ 559,03K $ 559,03K Циркуляційне постачання 999,86M 999,86M 999,86M Загальна пропозиція 999 864 019,368713 999 864 019,368713 999 864 019,368713

Поточна ринкова капіталізація Body Scan AI — $ 559,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCANAI — 999,86M, зі загальною пропозицією 999864019.368713. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 559,03K.