Сьогоднішня ціна Bodrumspor Fan Token (BDRM)

Поточна ціна Bodrumspor Fan Token (BDRM) сьогодні становить 0.0035024 USD з ринковою капіталізацією $ 44.85K USD. Ціна BDRM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bodrumspor Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 705.50 USD

- зміна ціни Bodrumspor Fan Token протягом дня — -0.98%

- циркуляційна пропозиція – 12.73M USD

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