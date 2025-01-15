Ціна Bodrumspor Fan Token (BDRM)
Поточна ціна Bodrumspor Fan Token (BDRM) сьогодні становить 0.0035024 USD з ринковою капіталізацією $ 44.85K USD. Ціна BDRM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bodrumspor Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 705.50 USD
- зміна ціни Bodrumspor Fan Token протягом дня — -0.98%
- циркуляційна пропозиція – 12.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bodrumspor Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bodrumspor Fan Token до USD становила $ -0.0002890222.
За останні 60 днів зміна ціни Bodrumspor Fan Token до USD становила $ -0.0006658790.
За останні 90 днів зміна ціни Bodrumspor Fan Token до USD становила $ -0.0058562717003431.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.98%
|30 днів
|$ -0.0002890222
|-8.25%
|60 днів
|$ -0.0006658790
|-19.01%
|90 днів
|$ -0.0058562717003431
|-62.57%
Останній аналіз цін Bodrumspor Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.28%
-0.98%
+15.48%
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