Сьогоднішня ціна Bodoggos Strategy

Поточна ціна Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BDGSTRAT до USD становить $ 0 за BDGSTRAT.

Bodoggos Strategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 134, з циркуляційною пропозицією у 954,56M BDGSTRAT. Протягом останніх 24 годин BDGSTRAT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BDGSTRAT змінився на -- за останню годину та на +4,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bodoggos Strategy (BDGSTRAT)

Ринкова капіталізація $ 27,13K$ 27,13K $ 27,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,13K$ 27,13K $ 27,13K Циркуляційне постачання 954,56M 954,56M 954,56M Загальна пропозиція 954 559 362,9711438 954 559 362,9711438 954 559 362,9711438

Поточна ринкова капіталізація Bodoggos Strategy — $ 27,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BDGSTRAT — 954,56M, зі загальною пропозицією 954559362.9711438. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,13K.