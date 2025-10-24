Актуальна ціна Bodhi The Inu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BODHI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BODHI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bodhi The Inu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BODHI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BODHI на MEXC вже зараз.

Ціна Bodhi The Inu (BODHI)

Актуальна ціна 1 BODHI до USD:

--
----
+0,50%1D
USD
Графік ціни Bodhi The Inu (BODHI) в реальному часі
Інформація щодо ціни Bodhi The Inu (BODHI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,176105
$ 0,176105$ 0,176105

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,56%

-1,29%

-1,29%

Актуальна ціна Bodhi The Inu (BODHI) становить --. За останні 24 години BODHI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BODHI становить $ 0,176105, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BODHI змінився на -- за останню годину, +0,56% за 24 години та на -1,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bodhi The Inu (BODHI)

$ 5,07K
$ 5,07K$ 5,07K

--
----

$ 5,07K
$ 5,07K$ 5,07K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bodhi The Inu — $ 5,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BODHI — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,07K.

Історія ціни Bodhi The Inu (BODHI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bodhi The Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bodhi The Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bodhi The Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bodhi The Inu до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,56%
30 днів$ 0-17,61%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Bodhi The Inu (BODHI)

$BODHI impressed the world with his sleek style. Sadly he crossed that rainbow bridge in 2024.

Now his legacy lives on forever in #memecoin fashion on #ethereum.

$BODHI is the most stylish #ShibaInu to ever live!

With over 300k followers on Instagram and brand deals worldwide, he took the world by storm with his impeccable fashion and charm.

His legacy continues on #Ethereum!

$BODHI is The Most Stylish Shiba Inu In The World

Ресурс Bodhi The Inu (BODHI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Bodhi The Inu (USD)

Скільки коштуватиме Bodhi The Inu (BODHI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bodhi The Inu (BODHI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bodhi The Inu.

Перегляньте прогноз ціни Bodhi The Inu вже зараз!

BODHI до місцевих валют

Токеноміка Bodhi The Inu (BODHI)

Розуміння токеноміки Bodhi The Inu (BODHI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BODHI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bodhi The Inu (BODHI)

Скільки сьогодні коштує Bodhi The Inu (BODHI)?
Актуальна ціна BODHI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BODHI до USD?
Поточна ціна BODHI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bodhi The Inu?
Ринкова капіталізація BODHI — $ 5,07K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BODHI?
Циркуляційна пропозиція BODHI — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BODHI?
BODHI досяг історичної максимальної ціни у 0,176105 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BODHI?
Історична мінімальна ціна BODHI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BODHI?
Актуальний обсяг торгівлі BODHI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BODHI цього року?
BODHI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BODHI для поглибленого аналізу.
