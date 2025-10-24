Інформація щодо ціни Bodhi The Inu (BODHI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,176105$ 0,176105 $ 0,176105 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,29%

Актуальна ціна Bodhi The Inu (BODHI) становить --. За останні 24 години BODHI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BODHI становить $ 0,176105, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BODHI змінився на -- за останню годину, +0,56% за 24 години та на -1,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bodhi The Inu (BODHI)

Ринкова капіталізація $ 5,07K$ 5,07K $ 5,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,07K$ 5,07K $ 5,07K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bodhi The Inu — $ 5,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BODHI — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,07K.