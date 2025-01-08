Ціна Bodge (BODGE)
Поточна ціна Bodge (BODGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BODGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bodge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.03 USD
- зміна ціни Bodge протягом дня — -8.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bodge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bodge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bodge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bodge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.97%
|30 днів
|$ 0
|-11.66%
|60 днів
|$ 0
|-17.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bodge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-8.97%
+15.37%
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