Сьогоднішня ціна Bodge (BODGE)

Поточна ціна Bodge (BODGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BODGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bodge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.03 USD

- зміна ціни Bodge протягом дня — -8.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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