Сьогоднішня ціна BODA (BODAV2)

Поточна ціна BODA (BODAV2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BODAV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BODA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 159.21 USD

- зміна ціни BODA протягом дня — -0.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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