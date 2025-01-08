Сьогоднішня ціна BocaChica (CHICA)

Поточна ціна BocaChica (CHICA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHICA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BocaChica:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.58 USD

- зміна ціни BocaChica протягом дня — +0.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CHICA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHICA.