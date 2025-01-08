Ціна BocaChica (CHICA)
Поточна ціна BocaChica (CHICA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHICA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BocaChica:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.58 USD
- зміна ціни BocaChica протягом дня — +0.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BocaChica до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BocaChica до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BocaChica до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BocaChica до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.45%
|30 днів
|$ 0
|-22.52%
|60 днів
|$ 0
|+18.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BocaChica: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.45%
+11.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BocaChica.io - fair, reliable, and easy-to-use launchpad platform that focused exclusively on growing the NEAR and Solana-based ecosystems.
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