Сьогоднішня ціна BOBz

Поточна ціна BOBz (BOBZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOBZ до USD становить $ 0 за BOBZ.

BOBz наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14,901.07, з циркуляційною пропозицією у 700.00T BOBZ. Протягом останніх 24 годин BOBZ торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOBZ змінився на -- за останню годину та на -1.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BOBz (BOBZ)

Ринкова капіталізація $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Циркуляційне постачання 700.00T 700.00T 700.00T Загальна пропозиція 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація BOBz — $ 14.90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOBZ — 700.00T, зі загальною пропозицією 700000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14.90K.