Токеноміка Bobuki Neko (BOBUKI) Дізнайтеся ключову інформацію про Bobuki Neko (BOBUKI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bobuki Neko (BOBUKI) Introducing $BOBUKI Neko In the vibrant realm of cryptocurrency, where innovation intertwines with imagination, emerges $BOBUKI Neko, a groundbreaking project set to redefine the landscape of decentralized finance (DeFi) and non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. At its heart lies the charismatic and legendary figure of $BOBUKI, a fearless neko whose tale resonates with the spirit of adventure, strategy, and community empowerment. Origins of the Legend: The legend of $BOBUKI traces back to the rich tapestry of Solana's sacred lore, where tales of courage and ambition are woven into the fabric of history. Unlike his peers, who luxuriate in the comforts of opulence, $BOBUKI embodies the essence of bravery, leading his community with a singular noble goal: to elevate the glory of nekos to new heights. Renowned for his cunning strategy and unwavering determination, $BOBUKI emerges as a beacon of inspiration, drawing followers from far and wide to partake in his audacious quest. Vision and Strategy: $BOBUKI's vision transcends mere ambition; it is a bold proclamation of intent to catapult the market to heights unseen. With a strategic approach that defies conventions, $BOBUKI sets his sights on achieving a 100x increase in market standing, fueled by innovation, resilience, and a deep understanding of the Solana ecosystem. Armed with a samurai sword filled with the secrets of Solana, $BOBUKI charts a course towards uncharted territories, where opportunity beckons and challenges await. In summary, $BOBUKI Neko represents more than just a project; it is a testament to the power of imagination, innovation, and community-driven collaboration. With $BOBUKI leading the charge, the future of decentralized finance and non-fungible tokens shines brighter than ever before. Офіційний вебсайт: https://www.bobukineko.com/ Whitepaper: https://www.bobukineko.com/BOBUKINEKOWHITEPAPER.pdf Купити BOBUKI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bobuki Neko (BOBUKI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bobuki Neko (BOBUKI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 450,00M $ 450,00M $ 450,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 41,54K $ 41,54K $ 41,54K Історичний максимум: $ 0,00340104 $ 0,00340104 $ 0,00340104 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bobuki Neko (BOBUKI)

Токеноміка Bobuki Neko (BOBUKI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bobuki Neko (BOBUKI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOBUKI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOBUKI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOBUKI, досліджуйте ціну токена BOBUKI в реальному часі!

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