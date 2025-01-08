Ціна Bobuki Neko (BOBUKI)
Поточна ціна Bobuki Neko (BOBUKI) сьогодні становить 0.00013594 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOBUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bobuki Neko:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.56 USD
- зміна ціни Bobuki Neko протягом дня — -7.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bobuki Neko до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bobuki Neko до USD становила $ -0.0000233175.
За останні 60 днів зміна ціни Bobuki Neko до USD становила $ -0.0000073337.
За останні 90 днів зміна ціни Bobuki Neko до USD становила $ +0.00003200800975019386.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.54%
|30 днів
|$ -0.0000233175
|-17.15%
|60 днів
|$ -0.0000073337
|-5.39%
|90 днів
|$ +0.00003200800975019386
|+30.80%
Останній аналіз цін Bobuki Neko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-7.54%
+6.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing $BOBUKI Neko In the vibrant realm of cryptocurrency, where innovation intertwines with imagination, emerges $BOBUKI Neko, a groundbreaking project set to redefine the landscape of decentralized finance (DeFi) and non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. At its heart lies the charismatic and legendary figure of $BOBUKI, a fearless neko whose tale resonates with the spirit of adventure, strategy, and community empowerment. Origins of the Legend: The legend of $BOBUKI traces back to the rich tapestry of Solana's sacred lore, where tales of courage and ambition are woven into the fabric of history. Unlike his peers, who luxuriate in the comforts of opulence, $BOBUKI embodies the essence of bravery, leading his community with a singular noble goal: to elevate the glory of nekos to new heights. Renowned for his cunning strategy and unwavering determination, $BOBUKI emerges as a beacon of inspiration, drawing followers from far and wide to partake in his audacious quest. Vision and Strategy: $BOBUKI's vision transcends mere ambition; it is a bold proclamation of intent to catapult the market to heights unseen. With a strategic approach that defies conventions, $BOBUKI sets his sights on achieving a 100x increase in market standing, fueled by innovation, resilience, and a deep understanding of the Solana ecosystem. Armed with a samurai sword filled with the secrets of Solana, $BOBUKI charts a course towards uncharted territories, where opportunity beckons and challenges await. In summary, $BOBUKI Neko represents more than just a project; it is a testament to the power of imagination, innovation, and community-driven collaboration. With $BOBUKI leading the charge, the future of decentralized finance and non-fungible tokens shines brighter than ever before.
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