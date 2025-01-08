Ціна BOBS (BOBS)
Поточна ціна BOBS (BOBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BOBS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48 USD
- зміна ціни BOBS протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BOBS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOBS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOBS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOBS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOBS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOBS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.11%
|30 днів
|$ 0
|-24.91%
|60 днів
|$ 0
|-2.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BOBS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.11%
+23.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Embracing the spirit of community hilarity, $BOBS is more than just a meme coin on the Avalanche network
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BOBS до AUD
A$--
|1 BOBS до GBP
￡--
|1 BOBS до EUR
€--
|1 BOBS до USD
$--
|1 BOBS до MYR
RM--
|1 BOBS до TRY
₺--
|1 BOBS до JPY
¥--
|1 BOBS до RUB
₽--
|1 BOBS до INR
₹--
|1 BOBS до IDR
Rp--
|1 BOBS до PHP
₱--
|1 BOBS до EGP
￡E.--
|1 BOBS до BRL
R$--
|1 BOBS до CAD
C$--
|1 BOBS до BDT
৳--
|1 BOBS до NGN
₦--
|1 BOBS до UAH
₴--
|1 BOBS до VES
Bs--
|1 BOBS до PKR
Rs--
|1 BOBS до KZT
₸--
|1 BOBS до THB
฿--
|1 BOBS до TWD
NT$--
|1 BOBS до CHF
Fr--
|1 BOBS до HKD
HK$--
|1 BOBS до MAD
.د.م--