Сьогоднішня ціна Boblles (BOBLS)

Поточна ціна Boblles (BOBLS) сьогодні становить 0.00273698 USD з ринковою капіталізацією $ 2.73M USD. Ціна BOBLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boblles:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.48K USD

- зміна ціни Boblles протягом дня — -2.33%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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