Ціна Boblles (BOBLS)
Поточна ціна Boblles (BOBLS) сьогодні становить 0.00273698 USD з ринковою капіталізацією $ 2.73M USD. Ціна BOBLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boblles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.48K USD
- зміна ціни Boblles протягом дня — -2.33%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boblles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Boblles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Boblles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Boblles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Boblles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.19%
-2.33%
+22.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity.
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