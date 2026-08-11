Сьогоднішня ціна BobIsDead

Поточна ціна BobIsDead (DEAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEAD до USD становить $ 0 за DEAD.

BobIsDead наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 169,469, з циркуляційною пропозицією у 999.84M DEAD. Протягом останніх 24 годин DEAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEAD змінився на -0.51% за останню годину та на +6.87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 33.26.

Ринкова інформація щодо BobIsDead (DEAD)

Ринкова капіталізація $ 169.47K$ 169.47K $ 169.47K Обсяг (за 24 год) $ 33.26$ 33.26 $ 33.26 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 169.47K$ 169.47K $ 169.47K Циркуляційне постачання 999.84M 999.84M 999.84M Загальна пропозиція 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992

Поточна ринкова капіталізація BobIsDead — $ 169.47K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 33.26. Циркуляційна пропозиція DEAD — 999.84M, зі загальною пропозицією 999839977.1367992. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 169.47K.