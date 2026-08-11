Сьогоднішня ціна Bobina

Поточна ціна Bobina (BOBINA) сьогодні становить $ 0,00637852, зі зміною 2,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOBINA до USD становить $ 0,00637852 за BOBINA.

Bobina наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 63 790, з циркуляційною пропозицією у 10,00M BOBINA. Протягом останніх 24 годин BOBINA торгувався між $ 0,00632236 (мінімум) та $ 0,00649088 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01022839, тоді як історичний мінімум — $ 0,00454648.

У короткостроковій динаміці BOBINA змінився на +0,44% за останню годину та на -2,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 305,93.

Ринкова інформація щодо Bobina (BOBINA)

Ринкова капіталізація $ 63,79K$ 63,79K $ 63,79K Обсяг (за 24 год) $ 305,93$ 305,93 $ 305,93 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 63,79K$ 63,79K $ 63,79K Циркуляційне постачання 10,00M 10,00M 10,00M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bobina — $ 63,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 305,93. Циркуляційна пропозиція BOBINA — 10,00M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,79K.