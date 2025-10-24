Ціна BOBBY Rizz (BOBBY)
Актуальна ціна BOBBY Rizz (BOBBY) становить --. За останні 24 години BOBBY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOBBY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то BOBBY змінився на +1,65% за останню годину, +3,37% за 24 години та на -21,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація BOBBY Rizz — $ 17,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOBBY — 999,94M, зі загальною пропозицією 999938671.084738. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,68K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOBBY Rizz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOBBY Rizz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOBBY Rizz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOBBY Rizz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,37%
|30 днів
|$ 0
|-89,89%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.
