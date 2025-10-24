Інформація щодо ціни BOBBY Rizz (BOBBY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,65% Зміна ціни (1 дн.) +3,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,16%

Актуальна ціна BOBBY Rizz (BOBBY) становить --. За останні 24 години BOBBY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOBBY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOBBY змінився на +1,65% за останню годину, +3,37% за 24 години та на -21,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BOBBY Rizz (BOBBY)

Ринкова капіталізація $ 17,68K$ 17,68K $ 17,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,68K$ 17,68K $ 17,68K Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 938 671,084738 999 938 671,084738 999 938 671,084738

Поточна ринкова капіталізація BOBBY Rizz — $ 17,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOBBY — 999,94M, зі загальною пропозицією 999938671.084738. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,68K.