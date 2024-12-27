Сьогоднішня ціна Boba Oppa (BOBAOPPA)

Поточна ціна Boba Oppa (BOBAOPPA) сьогодні становить 0.00140417 USD з ринковою капіталізацією $ 29.44M USD. Ціна BOBAOPPA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Boba Oppa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 218.95K USD

- зміна ціни Boba Oppa протягом дня — -8.37%

- циркуляційна пропозиція – 21.00B USD

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