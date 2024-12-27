Ціна Boba Oppa (BOBAOPPA)
Поточна ціна Boba Oppa (BOBAOPPA) сьогодні становить 0.00140417 USD з ринковою капіталізацією $ 29.44M USD. Ціна BOBAOPPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Boba Oppa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 218.95K USD
- зміна ціни Boba Oppa протягом дня — -8.37%
- циркуляційна пропозиція – 21.00B USD
Отримуйте оновлення цін BOBAOPPA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOBAOPPA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Boba Oppa до USD становила $ -0.000128328220359242.
За останні 30 днів зміна ціни Boba Oppa до USD становила $ -0.0003267816.
За останні 60 днів зміна ціни Boba Oppa до USD становила $ +0.0014794773.
За останні 90 днів зміна ціни Boba Oppa до USD становила $ +0.0006557264693275851.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000128328220359242
|-8.37%
|30 днів
|$ -0.0003267816
|-23.27%
|60 днів
|$ +0.0014794773
|+105.36%
|90 днів
|$ +0.0006557264693275851
|+87.61%
Останній аналіз цін Boba Oppa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.58%
-8.37%
-12.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MachiBigBrother’s son
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BOBAOPPA до AUD
A$0.002246672
|1 BOBAOPPA до GBP
￡0.0011092943
|1 BOBAOPPA до EUR
€0.0013480032
|1 BOBAOPPA до USD
$0.00140417
|1 BOBAOPPA до MYR
RM0.0062766399
|1 BOBAOPPA до TRY
₺0.0494829508
|1 BOBAOPPA до JPY
¥0.221578026
|1 BOBAOPPA до RUB
₽0.1453175533
|1 BOBAOPPA до INR
₹0.1201548269
|1 BOBAOPPA до IDR
Rp22.6479000551
|1 BOBAOPPA до PHP
₱0.081582277
|1 BOBAOPPA до EGP
￡E.0.0714160862
|1 BOBAOPPA до BRL
R$0.0086777706
|1 BOBAOPPA до CAD
C$0.0020220048
|1 BOBAOPPA до BDT
৳0.167517481
|1 BOBAOPPA до NGN
₦2.1736270766
|1 BOBAOPPA до UAH
₴0.0587785562
|1 BOBAOPPA до VES
Bs0.07161267
|1 BOBAOPPA до PKR
Rs0.3902609681
|1 BOBAOPPA до KZT
₸0.7264192661
|1 BOBAOPPA до THB
฿0.0478119885
|1 BOBAOPPA до TWD
NT$0.0461269845
|1 BOBAOPPA до CHF
Fr0.001263753
|1 BOBAOPPA до HKD
HK$0.0108963592
|1 BOBAOPPA до MAD
.د.م0.0141259502