Актуальна ціна BOB сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BITCOIN BOB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BITCOIN BOB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BOB сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BITCOIN BOB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BITCOIN BOB на MEXC вже зараз.

Докладніше про BITCOIN BOB

Інформація про ціну BITCOIN BOB

Офіційний вебсайт BITCOIN BOB

Токеноміка BITCOIN BOB

Прогноз ціни BITCOIN BOB

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип BOB

Ціна BOB (BITCOIN BOB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BITCOIN BOB до USD:

--
----
+2,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BOB (BITCOIN BOB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:30:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BOB (BITCOIN BOB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2,78%

-6,52%

-6,52%

Актуальна ціна BOB (BITCOIN BOB) становить --. За останні 24 години BITCOIN BOB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BITCOIN BOB становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BITCOIN BOB змінився на -- за останню годину, +2,78% за 24 години та на -6,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BOB (BITCOIN BOB)

$ 494,36K
$ 494,36K$ 494,36K

--
----

$ 494,36K
$ 494,36K$ 494,36K

21,00T
21,00T 21,00T

21 000 000 000 000,0
21 000 000 000 000,0 21 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BOB — $ 494,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BITCOIN BOB — 21,00T, зі загальною пропозицією 21000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 494,36K.

Історія ціни BOB (BITCOIN BOB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BOB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BOB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BOB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BOB до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,78%
30 днів$ 0+76,78%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке BOB (BITCOIN BOB)

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BOB (BITCOIN BOB)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BOB (USD)

Скільки коштуватиме BOB (BITCOIN BOB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BOB (BITCOIN BOB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BOB.

Перегляньте прогноз ціни BOB вже зараз!

BITCOIN BOB до місцевих валют

Токеноміка BOB (BITCOIN BOB)

Розуміння токеноміки BOB (BITCOIN BOB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BITCOIN BOB зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BOB (BITCOIN BOB)

Скільки сьогодні коштує BOB (BITCOIN BOB)?
Актуальна ціна BITCOIN BOB у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BITCOIN BOB до USD?
Поточна ціна BITCOIN BOB до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BOB?
Ринкова капіталізація BITCOIN BOB — $ 494,36K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BITCOIN BOB?
Циркуляційна пропозиція BITCOIN BOB — 21,00T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BITCOIN BOB?
BITCOIN BOB досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BITCOIN BOB?
Історична мінімальна ціна BITCOIN BOB становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BITCOIN BOB?
Актуальний обсяг торгівлі BITCOIN BOB за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BITCOIN BOB цього року?
BITCOIN BOB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BITCOIN BOB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:30:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BOB (BITCOIN BOB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.