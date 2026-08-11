Скільки коштує Boardwalk зараз?

Boardwalk зараз торгуються по ціні ₴14.37136014814678880000, з рухом ціни -3.44% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BWLK сьогодні?

BWLK продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Robinhood Ecosystem.

Наскільки популярний Boardwalk сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BWLK.

Що відрізняє Boardwalk від інших криптоактивів?

Як частина категорії Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Robinhood Ecosystem та створений на мережі --, BWLK пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BWLK існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 2989776.30864319 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Boardwalk за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴15.69817645618022880000, а найнижча точка (ATL) — ₴11.44306333223418240000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.