Сьогоднішня ціна BNSD Finance (BNSD)

Поточна ціна BNSD Finance (BNSD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.10K USD. Ціна BNSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BNSD Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.23K USD

- зміна ціни BNSD Finance протягом дня — -6.20%

- циркуляційна пропозиція – 187.09M USD

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