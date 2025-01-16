Ціна BNS (BNS)
Поточна ціна BNS (BNS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BNS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.92 USD
- зміна ціни BNS протягом дня — +1.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BNS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BNS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BNS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.58%
|30 днів
|$ 0
|-32.69%
|60 днів
|$ 0
|+1.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BNS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.50%
+1.58%
-7.32%
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