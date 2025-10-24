Актуальна ціна BNPL Pay сьогодні становить 0,0207332 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BNPL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BNPL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BNPL Pay сьогодні становить 0,0207332 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BNPL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BNPL на MEXC вже зараз.

Ціна BNPL Pay (BNPL)

Актуальна ціна 1 BNPL до USD:

$0,0207332
$0,0207332
0,00%1D
Графік ціни BNPL Pay (BNPL) в реальному часі
Інформація щодо ціни BNPL Pay (BNPL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,02142149
$ 0,02142149

$ 0,01889428
$ 0,01889428

--

--

-0,77%

-0,77%

Актуальна ціна BNPL Pay (BNPL) становить $0,0207332. За останні 24 години BNPL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BNPL становить $ 0,02142149, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01889428.

Що стосується короткострокових результатів, то BNPL змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BNPL Pay (BNPL)

$ 93,13K
$ 93,13K

--
--

$ 20,73M
$ 20,73M

4,49M
4,49M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BNPL Pay — $ 93,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNPL — 4,49M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,73M.

Історія ціни BNPL Pay (BNPL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNPL Pay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BNPL Pay до USD становила $ -0,0001594320.
За останні 60 днів зміна ціни BNPL Pay до USD становила $ +0,0005536448.
За останні 90 днів зміна ціни BNPL Pay до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0001594320-0,76%
60 днів$ +0,0005536448+2,67%
90 днів$ 0--

Що таке BNPL Pay (BNPL)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BNPL Pay (BNPL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BNPL Pay (USD)

Скільки коштуватиме BNPL Pay (BNPL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BNPL Pay (BNPL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BNPL Pay.

Перегляньте прогноз ціни BNPL Pay вже зараз!

BNPL до місцевих валют

Токеноміка BNPL Pay (BNPL)

Розуміння токеноміки BNPL Pay (BNPL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BNPL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BNPL Pay (BNPL)

Скільки сьогодні коштує BNPL Pay (BNPL)?
Актуальна ціна BNPL у USD становить 0,0207332 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BNPL до USD?
Поточна ціна BNPL до USD — $ 0,0207332. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BNPL Pay?
Ринкова капіталізація BNPL — $ 93,13K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BNPL?
Циркуляційна пропозиція BNPL — 4,49M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BNPL?
BNPL досяг історичної максимальної ціни у 0,02142149 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BNPL?
Історична мінімальна ціна BNPL становила 0,01889428 USD.
Який обсяг торгівлі BNPL?
Актуальний обсяг торгівлі BNPL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BNPL цього року?
BNPL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BNPL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:30:17 (UTC+8)

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.