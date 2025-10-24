Інформація щодо ціни BNPL Pay (BNPL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02142149$ 0,02142149 $ 0,02142149 Найнижча ціна $ 0,01889428$ 0,01889428 $ 0,01889428 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,77%

Актуальна ціна BNPL Pay (BNPL) становить $0,0207332. За останні 24 години BNPL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BNPL становить $ 0,02142149, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01889428.

Що стосується короткострокових результатів, то BNPL змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BNPL Pay (BNPL)

Ринкова капіталізація $ 93,13K$ 93,13K $ 93,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,73M$ 20,73M $ 20,73M Циркуляційне постачання 4,49M 4,49M 4,49M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BNPL Pay — $ 93,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BNPL — 4,49M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,73M.