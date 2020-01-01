Токеноміка Bnext B3X (B3X) Дізнайтеся ключову інформацію про Bnext B3X (B3X), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bnext B3X (B3X) The B3X token is a utility token that underpins the entire Bnext ecosystem, whose mission is to bring financial freedom to a global community of banked and unbanked by expanding access to a growing selection of next-generation financial tools and remaining committed to continuously improving the user experience. The continued support from Borderless Capital will help Bnext to strengthen its growing community and bring more value to users through international expansion. Forthcoming products on the Bnext roadmap include a robust reward system, a diversified marketplace, the crypto wallet app with buying and selling conditions, international money transfers, user discounts, and more. Офіційний вебсайт: https://bnext.es/token Купити B3X зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bnext B3X (B3X) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bnext B3X (B3X), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 3,50B $ 3,50B $ 3,50B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 587,85K $ 587,85K $ 587,85K Історичний максимум: $ 0,02009271 $ 0,02009271 $ 0,02009271 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00016796 $ 0,00016796 $ 0,00016796 Дізнайтеся більше про ціну Bnext B3X (B3X)

Токеноміка Bnext B3X (B3X): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bnext B3X (B3X) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів B3X, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів B3X, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку B3X, досліджуйте ціну токена B3X в реальному часі!

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