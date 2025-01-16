Ціна Bnext B3X (B3X)
Поточна ціна Bnext B3X (B3X) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна B3X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bnext B3X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.67K USD
- зміна ціни Bnext B3X протягом дня — +1.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bnext B3X до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bnext B3X до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bnext B3X до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bnext B3X до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.42%
|30 днів
|$ 0
|-17.38%
|60 днів
|$ 0
|-24.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bnext B3X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.81%
+1.42%
-11.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The B3X token is a utility token that underpins the entire Bnext ecosystem, whose mission is to bring financial freedom to a global community of banked and unbanked by expanding access to a growing selection of next-generation financial tools and remaining committed to continuously improving the user experience. The continued support from Borderless Capital will help Bnext to strengthen its growing community and bring more value to users through international expansion. Forthcoming products on the Bnext roadmap include a robust reward system, a diversified marketplace, the crypto wallet app with buying and selling conditions, international money transfers, user discounts, and more.
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