Ціна Bndr (SWIPES)
Поточна ціна Bndr (SWIPES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWIPES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bndr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD
- зміна ціни Bndr протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SWIPES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SWIPES.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bndr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bndr до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bndr до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bndr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-35.59%
|60 днів
|$ 0
|-65.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bndr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-8.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bndr.ai makes project discovery easy through the integration of AI and blockchain technology. The Bndr.ai platform facilitates seamless connections between users and projects, enhancing the process of discovering new opportunities. Utilizing advanced matchmaking algorithms, Bndr.ai ensures that connections are secure, transparent, and tailored to the unique goals and interests of each user. By analyzing user preferences, interests, and objectives, the recommendation engine facilitates accurate recommendation. Moreover, Bndr.ai leverages both online and on-chain data to provide users with valuable insights. Next to this, real-time data updates and manual entry options ensure the accuracy of project representations, enabling users to find their next favorite project.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SWIPES до AUD
A$--
|1 SWIPES до GBP
￡--
|1 SWIPES до EUR
€--
|1 SWIPES до USD
$--
|1 SWIPES до MYR
RM--
|1 SWIPES до TRY
₺--
|1 SWIPES до JPY
¥--
|1 SWIPES до RUB
₽--
|1 SWIPES до INR
₹--
|1 SWIPES до IDR
Rp--
|1 SWIPES до PHP
₱--
|1 SWIPES до EGP
￡E.--
|1 SWIPES до BRL
R$--
|1 SWIPES до CAD
C$--
|1 SWIPES до BDT
৳--
|1 SWIPES до NGN
₦--
|1 SWIPES до UAH
₴--
|1 SWIPES до VES
Bs--
|1 SWIPES до PKR
Rs--
|1 SWIPES до KZT
₸--
|1 SWIPES до THB
฿--
|1 SWIPES до TWD
NT$--
|1 SWIPES до CHF
Fr--
|1 SWIPES до HKD
HK$--
|1 SWIPES до MAD
.د.م--