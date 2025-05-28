Сьогоднішня ціна BNBULL (BNBULL)

Поточна ціна BNBULL (BNBULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 690,85K USD. Ціна BNBULL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BNBULL:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BNBULL протягом дня — -14,42%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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