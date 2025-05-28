Ціна BNBULL (BNBULL)
Поточна ціна BNBULL (BNBULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 690,85K USD. Ціна BNBULL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BNBULL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BNBULL протягом дня — -14,42%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BNBULL до USD становила $ -0,00011643839418454.
За останні 30 днів зміна ціни BNBULL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BNBULL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BNBULL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00011643839418454
|-14,42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BNBULL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,63%
-14,42%
-24,22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Race bulls with $BNB in our Telegram game + AI crypto analyzer for smarter trades. Bet, race, analyze, win! Bringing the MEME MADNESS back to BSC with Bull vs Bull PVP battles in Telegram — winner takes the pot, glory, and bragging rights! Let's Make BNB Memes Great Again! Mission: Bring the bull back to Binance! Objective: Unleash the bull on BNB and reignite the Binance-powered bull-run of 2025. This is not just a mission; it's a revolution driven by memes, community passion, and a vision for a decentralized future. BNBull stands as a symbol of power and innovation. Our community is determined to reshape the crypto landscape by infusing energy, humor, and transparency into every aspect of our project.
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