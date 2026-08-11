Сьогоднішня ціна BNBOFLEGENDS

Поточна ціна BNBOFLEGENDS (BOL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOL до USD становить $ 0 за BOL.

BNBOFLEGENDS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 135 996, з циркуляційною пропозицією у 912,55M BOL. Протягом останніх 24 годин BOL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00108371, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOL змінився на +0,34% за останню годину та на +1,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 28,82.

Ринкова інформація щодо BNBOFLEGENDS (BOL)

Ринкова капіталізація $ 136,00K$ 136,00K $ 136,00K Обсяг (за 24 год) $ 28,82$ 28,82 $ 28,82 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 136,00K$ 136,00K $ 136,00K Циркуляційне постачання 912,55M 912,55M 912,55M Загальна пропозиція 912 545 878,4009236 912 545 878,4009236 912 545 878,4009236

Поточна ринкова капіталізація BNBOFLEGENDS — $ 136,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 28,82. Циркуляційна пропозиція BOL — 912,55M, зі загальною пропозицією 912545878.4009236. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 136,00K.