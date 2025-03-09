Сьогоднішня ціна BNBGPT (BNBGPT)

Поточна ціна BNBGPT (BNBGPT) сьогодні становить 0.00011435 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNBGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BNBGPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.12 USD

- зміна ціни BNBGPT протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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